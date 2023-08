Paolo De Paola ha detto la sua riguardo gli ultimi movimenti tra l’Inter e Lazar Samardzic, con la trattativa che rischia di saltare

Nel suo editoriale per TMW, Paolo De Paola prova a individuare i motivi del tentennamento di Lazar Samardzic a firmare per l’Inter. Secondo il giornalista, dietro ci sarebbe un’altra squadra pronta a inserirsi per il centrocampista dell’Udinese:

SAMARDZIC INTER– «Molti procuratori sono impazziti ultimamente, con il padre di Samardzic che, dopo aver preso il posto di Rafaela Pimenta, ha chiesto delle condizioni esagerate. O dietro c’è un’altra squadra oppure sarebbe un’altra brutta esperienza del nostro mercato.

L’Inter fa bene a non piegarsi a questa situazione, così come ha capito di non poter raggiungere Scamacca, dato che ha una società molto indebitata. La formazione con qualche innesto potrà però comunque battersi per lo scudetto».

L’articolo Samardzic e Inter, De Paola sospetta: «Dietro c’è un’altra squadra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG