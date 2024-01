Il talento classe 2002 dell’Udinese Lazar Samardzic, è andato a segno anche contro il Milan: ecco il dato pazzesco su di lui

La Juventus non smette di seguire per il mercato Lazar Samardzic, talento classe 2002 dell’Udinese. Nel frattempo Samardzic sta continuando a stupire con altri bianconeri. Il serbo è andato in gol anche contro il Milan questa sera. Ecco il dato:

10 – Lazar #Samardzic ha segnato contro il Milan il suo 10° gol in #SerieA; tra i giocatori che hanno realizzato almeno 10 reti nelle ultime tre stagioni nella competizione, il classe 2002 è il più giovane. Perla.#UdineseMilan pic.twitter.com/jyxmKId2i5 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 20, 2024

Lazar Samardzic ha segnato contro il Milan il suo 10° gol in SerieA; tra i giocatori che hanno realizzato almeno 10 reti nelle ultime tre stagioni nella competizione, il classe 2002 è il più giovane. Perla.

The post Samardzic, il dato è incredibile: «Il più giovane a fare questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG