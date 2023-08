Lazar Samardzic sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Tuttavia la sua ufficialità non arriverà oggi: questo il motivo

Ha terminato poco fa le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva ma Lazar Samardzic, a differenza di Emil Audero, non andrà oggi nella sede dell’Inter per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri. Il motivo? Nulla di preoccupante.

Come riferisce il giornalista Daniele Vitiello sul proprio account Twitter, il calciatore attende l’arrivo a Milano di agenti e papà, il quale avverrà nel weekend. Questione di pochi giorni dunque, ma è tutto fatto per il suo arrivo in nerazzurro.

L’articolo Samardzic Inter, il centrocampista non firmerà oggi il contratto: il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG