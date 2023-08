La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla trattativa infuocata tra l’Inter e Lazar Samardzic: le ultimissime notizie

Continua senza sosta la trattativa tra Inter e Udinese per Lazar Samardzic, nonostante la brusca frenata delle ultime ore, che abbiamo raccontato qui.

Il quotidiano aggiorna così:

SAMARDZIC INTER– Per il club di viale della Liberazione non è cambiato niente rispetto all’intesa raggiunta con Rafaela Pinenta, che attualmente non fa più parte dell’affare perché la procura del talento dell’Udinese non è più nelle sue mani per scelta del giocatore e della sua famiglia. Per Marotta, Ausilio e Baccin, l’ingaggio di Samardzic e soprattutto le procure dell’affare restano quelli. Non c’è bisogno di nuovi summit dopo quello di venerdì che non ha prodotto ciò che il padre del serbo si aspettava ovvero più soldi per lui e il figlio. L’Inter si aspetta che entro lunedì il calciatore firmi il contratto fino al 2028.

ULTIMATUM- Cosa accadrà se non arriverà l’autografo? In viale della Liberazione assicurano che l’affare salterebbe in aria e che Samardzic tornerebbe all’Udinese, tutt’altro che contenta della situazione che si è creata. Sarà davvero questo il finale? Gli attori protagonisti, da entrambe le parti, sono convinti che un’intesa sarà trovata, ma, se dal lato del calciatore sono ottimisti sulla fumata bianca grazie a un’offerta migliorata dal club della famiglia Zhang, l’Inter si augura (eufemismo) che il centrocampista abbia un ravvedimento e non voglia mettere in dubbio quello che potrebbe essere il trasferimento “chiave” della sua carriera. Domani, nonostante sia domenica, i contatti non mancheranno. Inzaghi spera che arrivi anche il lieto fine

