La Juventus potrebbe piombare su Lazar Samardzic in caso di rottura totale con l’Inter, dopo i problemi sopraggiunti con l’agente

Le ultime sulla trattativa per il passaggio di Lazar Samardzic all’Inter. Cauto ottimismo per il lieto fine, ma se non dovesse arrivare, occhio all’inserimento della Juventus.

A parlare di tale scenario è Tuttosport. Il quotidiano torinese sottolinea come il calciatore dell’Udinese sia sempre stato apprezzato dai bianconeri per le sue qualità.

L’articolo Samardzic Inter, se salta l’affare occhio alla Juventus: il motivo proviene da Inter News 24.

