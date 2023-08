L’ex obiettivo di mercato del Milan, Domenico Berardi, potrebbe lasciare il Sassuolo per la Juve: pronta l’offerta dei bianconeri

Come riferito da Alfredo Pedullà, la Juve sarebbe tornata a farsi sotto per Domenico Berardi, sedotto e abbandonato poi anche dal Napoli nelle scorse settimane. In passato è stato anche un obiettivo del Milan.

Al momento una traccia, nulla di più, ma da seguire perché nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in un vero e proprio affare. Base d’asta 20 milioni di euro, ai quali potrebbe essere aggiunto il cartellino di quel Matias Soulé che, non dovesse andare da altre parti, potrebbe essere dirottato al Sassuolo.

