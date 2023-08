Ancora da ricucire lo strappo tra l’Inter e l’entourage di Samardzic, dopo che quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola

Non è ancora arrivata la fumata bianca per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter, nonostante il calciatore abbia svolto già le visite mediche al CONI. La trattativa si è arenata dopo l’intromissione del padre e dei nuovi agenti del calciatore, che hanno cambiato le carte in tavola per l’affare sia sull’ingaggio del centrocampista che sulle commissioni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono rimasti fermi nelle loro posizioni, con nessuna intenzione di modificare gli accordi già presi. Al giocatore dell’Udinese è stato concesso qualche giorno per riflettere. Intanto, dietro questo inaspettato dietrofront spunta l’inserimento del West Ham che avrebbe provato a intromettersi sul serbo.

L’articolo Samardzic Inter, ultimatum nerazzurro e inserimento del West Ham: le ultime proviene da Inter News 24.

