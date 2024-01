Samardzic Juve, Cioffi chiarisce la situazione del centrocampista serbo che piace ai bianconeri: le dichiarazioni

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato così di Lazar Samardzic, obiettivo della Juve.

LE PAROLE – «Lazar ha lavorato forte, è stato bravo. Nelle mie scelte aveva Payero davanti, ha avuto un affaticamento muscolare: ha aspettato l’occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi. E’ vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me».

