Moise Kean lascia la Juve: c’è una soluzione più accreditata delle altre per il futuro dell’attaccante bianconero

Moise Kean resta uno dei nomi in uscita in casa Juve in questo gennaio, visto il poco spazio che l’attaccante rischia di trovare al ritorno dall’infortunio. Diverse le opzioni per il futuro del classe 2000.

E’ forte l’interesse del Rennes, ma la soluzione più accreditata è quella di una permanenza in Italia: Monza (giocherebbe con meno pressioni) o Fiorentina (possibilità di giocare in Europa, ma serve prima la cessione di un attaccante) potrebbero presto accogliere in prestito il ragazzo.

