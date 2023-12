Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato delle strategie dei friulani che riguardano anche Samardzic obiettivo Juve

Cena di Natale ieri in casa Udinese. Al momento del brindisi ha parlato il direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti. Di seguito le sue parole, con un indizio in chiave mercato su Samardzic, obiettivo del mercato Juve.

PAROLE – «Sono qua da pochi mesi ma quello che vedo è un club con una struttura e un’identità fortissima. La strategia è stata quella di fare una semi rivoluzione portando tanto talento e ragazzi giovani ma allo stesso tempo dare responsabilità a quello che già c’erano e far crescere i vari Perez, Bijol per essere quelli del presente ma anche del futuro. Ci sono state partite in cui siamo stati in difficoltà ma siamo vicini al nostro obiettivo. Dobbiamo ancora crescere di mentalità e da soli non ne usciamo da queste situazioni perché dobbiamo fare ambiente ed energia».

The post Samardzic Juve, indizio velato di Balzaretti sul serbo: «Questa è stata la strategia dell’Udinese» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG