Samardzic Juve, un affare che si può fare con uno scambio: ecco chi andrebbe all’Udinese per portare il serbo a Torino

Lazar Samardzic chiama la Juve. Lo scrive oggi Tuttosport, che spiega dell’insoddisfazione del serbo ad Udine, lì dove non si sente valorizzato da un ambiente che non vuole farlo scappare a gennaio per via della lotta retrocessione.

Ma da Torino ci proveranno comunque, consci appunto che non sarà facile ma di essere destinazione gradita al classe 2002. E in cambio ai friulani potrebbe andare qualche contropartita: da Nicolussi Caviglia ad Aké, si cerca il profilo giusto per convincere i Pozzo a cedere.

