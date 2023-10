Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’interesse della Juve per l’ex obiettivo dell’Inter Lazaar Samardzic. La situazione

Nelle ultime settimane si è parlato tanto dell’interesse della Juve nei confronti dell’ex obiettivo dell’Inter Samardzic dell’Udinese: con l’obiettivo di potenziare un reparto che ha la coperta corta.

Come riportato da Tuttosport, infatti, sui social il centrocampista serbo ha messo like ai post della Vecchia Signora dopo la vittoria col Verona. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

L’articolo Samardzic, la Juventus vuole beffare l’Inter. Il punto sulla trattativa proviene da Inter News 24.

