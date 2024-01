Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Milan. Le dichiarazioni su Samardzic

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato DAZN dopo Udinese Milan. Ecco le sue parole sull’obiettivo del calciomercato bianconero, Lazar Samardzic.

SAMARDZIC – «È un ragazzo giovane, è un campione e tante volte il campione è conflittuale. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che avevo centrocampisti che avevano fatto grandi settimane. Lo trovo pronto per il salto, se non va sono ancora più contento perché è un valore aggiunto importantissimo per noi».

The post Samardzic, l’ha detto il tecnico bianconero: «Lo trovo pronto per il salto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG