Samardzic Milan, Giuntoli lo punta: «Ci guardiamo intorno in attesa di occasioni». Le parole del Football Director della Juve

Giuntoli ha parlato prima del match di Coppa Italia tra Juventus-Frosinone. Le parole su Samardzic che era stato accostato al mercato Milan.

SAMARDZIC – «In questo momento siamo contenti della rosa che abbiamo. Stiamo facendo cose straordinarie, non abbiamo esigenze particolari. Ci guardiamo intorno in attesa di occasioni dal punto di vista economico e tecnico, ma evidentemente ancora non ci sono state. Il padre? Posso conoscere tanti padri… Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, l’obiettivo è quello di tornare in Champions, sarebbe un passo in avanti dal punto di vista economico e tecnico».

LE PAROLE DI GIUNTOLI PRMA DEL MATCH

The post Samardzic Milan, Giuntoli lo punta: «Ci guardiamo intorno in attesa di occasioni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG