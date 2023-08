Samardzic salta con la trattativa con l’Inter? Il centrocampista serbo può rimanere fuori rosa all’Udinese

Secondo quanto riportato dal il Messaggero Veneto, Samardzic rischia di finire in un limbo. Non acquistato dall’Inter e messo fuori rosa dall’Udinese, che spinge per far sì che il ragazzo accetti la soluzione nerazzurra.

Per quel che riguarda la trattativa Samardzic, l’accordo trovato da Rafaela Pimenta e dai due club è un accordo che per le due società vale ancora anche nella parte delle commisioni.

L’articolo Samardzic salta con la trattativa con l’Inter? Il serbo può rimanere fuori rosa all’Udinese proviene da Inter News 24.

