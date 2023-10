Paolo Sammarco, allenatore del Verona Primavera, ha parlato dopo la vittoria sui pari età della Juve: le dichiarazioni

Paolo Sammarco, tecnico del Verona Primavera, ha così parlato ai canali del club gialloblù dopo il 3-2 in casa della Juve Primavera.

LE PAROLE – «Siamo molto felici perchè la squadra ha combattuto, questo deve essere il punto di partenza e lo spirito che ci deve contraddistinguere. Abbiamo tanta qualità, che inevitabilmente viene fuori, ma se partiamo dallo spirito poi tutto il resto vien da sé. Oggi ho visto una squadra che voleva portarsi a casa il risultato a tutti i costi. Siamo andati sotto, poi abbiamo ripreso la partita e siamo passati in vantaggio, i ragazzi sono stati bravissimi, anche quelli entrati in campo a partita in corso. Abbiamo sofferto in qualche momento contro un buon avversario, vincere a Vinovo contro la Juventus è sempre molto bello, sono felice per i ragazzi».

