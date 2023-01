La Sampdoria ha trovato l’accordo definitivo con il Venezia per il cartellino di Mickael Cuisance. I dettagli

E’ fatta per il trasferimento in prestito di Mickael Cuisance dal Venezia alla Sampdoria. Il centrocampista, arrivato nello scorso mercato di gennaio in Italia, è atteso oggi a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto.

Il club blucerchiato sperava di averlo a disposizione già per la gara odierna contro l’Atalanta, ma non è stato possibile. Il calciatore sarà presente alla prossima ripresa degli allenamenti.

L'articolo Sampdoria, accordo totale con il Venezia per Cuisance proviene da Calcio News 24.

