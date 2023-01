Le parole di Alessandro Moggi, procuratore di Zanoli, in merito alla nuova esperienza del suo assistito alla Sampdoria

Alessandro Moggi, agente di Zanoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc in merito al futuro del calciatore in prestito alla Sampdoria dal Napoli.

PAROLE – «Sono molto soddisfatto di Zanoli, non ci dimentichiamo che non è semplicissimo entrare in campo dopo mesi di sostanziale inattività. È importante il dato del suo inserimento immediato e della sua personalità. Ritorno a Napoli? L’obiettivo è quello: diventare quello che aspettiamo tutti possa diventare. Il doppio scambio è stata una buona operazione per Alessandro, perché gli consente di misurarsi con altre squadre e acquisire esperienza, e al contempo consente al Napoli di avere un giocatore con esperienza che farà le sue partite. È stata una scelta, in uscita e in entrata, lungimirante del Napoli».

L’articolo Sampdoria, ag. Zanoli: «Qui per fare esperienza» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG