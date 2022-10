Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Bologna: le dichiarazioni

Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PRESTAZIONE – «Quello che mi aspetto è che la Sampdoria abbia una mentalità diversa e credo che lo abbiamo dimostrato. Mi aspetto di dover lavorare duro, durissimo. Stankovic? Ho ancora la sua maglia di quanto era alla Lazio. Abbiamo parlato e lavorato poco, solo due giorni. Ma si vede già un’altra mentalità. Oggi non abbiamo mollato come dopo aver subito gol contro la Salernitana e il Verona. Il Bologna nel secondo tempo non è stato pericoloso, dobbiamo essere contenti».

