Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN

Filip Djuricic, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. Le sue dichiarazioni:

SAMPDORIA – «Conosco tutti, diciamo che è stato molto più facile che andare da un’altra parte, mi piace il sole e il mare, mi piacciono i tifosi quindi non è stato così difficile. Quando sono arrivato per la prima volta, avevo poche persone con cui potevo parlare. Parlavo solo inglese e non sapevo niente di italiano. Adesso insegno ad altri l’italiano. Do una mano perché so che non è facile quando vieni da fuori».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24

L’articolo Sampdoria, Djuricic: «Scegliere non è stato difficile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG