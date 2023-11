Dopo la sconfitta contro la Salernitana in Coppa Italia, Andrea Pirlo ha deciso di portare la squadra in ritiro in vista del prossimo match di Serie B contro il Palermo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quello dell’Arechi è stato uno stop troppo grave (soprattutto il per il risultato finale e la prestazione dei blucerchiati), che ha portato la dirigenza blucerchiata e il tecnico a scegliere la via del ritiro anticipato.

