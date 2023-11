Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato al sito web ufficiale del club friulano dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cagliari

PAROLE – «Sono molto contento dei miei giocatori. I ragazzi hanno avuto una grandissima personalità, David Pejicic sembrava avesse 30 anni, Antonio Tikvic non ha un minuto in Serie A e ha giocato benissimo Fate la somma delle presenze in campionato tra le due rose. Noi abbiamo fatto una partita d’orgoglio. Quelli che per gli altri erano azzardi per me erano certezze e io questa partita l’ho vinta. I tifosi hanno il diritto di fischiare, ma se mi chiedi cosa ne penso io dei miei giocatori, io applaudo. Ora i leader sanno che accanto hanno altri giovani dietro. Questa gara ci servirà per la salvezza».

