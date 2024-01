La Sampdoria ha deciso di regalare un nuovo innesto ad Andrea Pirlo: dal Sassuolo è pronto l’arrivo di Agustin Alvarez

Il calciomercato di Serie B sta regalando alcuni colpi interessanti, come quello della Sampdoria che avrebbe ormai chiuso l’arrivo di Alvarez dal Sassuolo.

L’attaccante uruguaiano è pronto a vestire la maglia blucerchiata dopo l’infortunio al ginocchio e arriva in Liguria con la formula del prestito secco fino a giugno. Occasione importante per lui per ritrovare il campo e aiutare la Sampdoria di Pirlo a raggiungere gli obiettivi.

