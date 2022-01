Sampdoria, ecco Sensi: “Non vedevo l’ora”

Stefano Sensi raggiunge finalmente la Sampdoria e inizia la sua nuova vita blucerchiata. Gli infortuni e i silenzi hanno dannatamente complicato il suo periodo nerazzurro. Ora una nuova chance per dimostrare tutto il suo valore e conquistare la Nazionale in vista dei prossimi spareggi per i Mondiali. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di essere qui perché la Samp è una grande società, ha una grande storia e per me è una grande cosa. Non vedo l’ora di iniziare”.

L’ultimo ricordo nerazzurro è ancora fresco: “Il gol in Coppa Italia ha deciso la partita ed è stato importante – ha detto oggi Sensi ai canali ufficiali del club -, ma la mia idea è stata sempre la stessa: non vedevo l’ora di arrivare qua e mettermi a disposizione della squadra e del mister”. Sensi è reduce anche dallo stage con la Nazionale: “Ho parlato con Mancini prima del raduno a Coverciano. Mi ha dato grandi consigli. E mi ha detto di venire qui che era la soluzione migliore per me. Le sue parole le ho apprezzate ed è stata una spinta in più”.