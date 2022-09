Le parole di Federclubs sulla cessione della Sampdoria: «basta con questo stillicidio di notizie, i tifosi non se lo meritano»

La Federclubs, Federazione Dei Club Blucerchiati, tramite un comunicato ufficiale, ha accusato le persone coinvolte nella cessione della Sampdoria, tra addetti ai lavori, media e diretti interessati. Di seguito il comunicato.

«Un bel tacer non fu mai scritto. Stiamo assistendo ormai da molto tempo ad un susseguirsi di anticipazioni , annunci e smentite sulla cessione della UC Sampdoria. Purtroppo in queste ultime settimane è cresciuto in modo esponenziale questo circo mediatico che alimenta illusioni ed aspettative nei tifosi che non vedono l’ora che questa vicenda si concluda. Ritenendo che la tifoseria Sampdoriana non meriti tutto ciò, chiediamo agli addetti ai lavori, ai soggetti coinvolti e ai media di sospendere immediatamente questo continuo stillicidio di notizie fino a quando (si spera il prima possibile) le trattative giungeranno al termine e verrà annunciato ufficialmente il nuovo proprietario».

L’articolo Sampdoria, Federclubs: «Basta con il circo mediatico» proviene da Calcio News 24.

