Le parole del tecnico della Sampdoria femminile, Antonio Cincotta, dopo la sconfitta delle blucerchiate con l’Inter

Antonio Cincotta, allenatore della Sampdoria Women, ha parlato al termine del match di Serie A Femminile perso contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Complimenti all’avversario, che ha vinto ed è primo. Noi siamo secondi in questo momento. Abbiamo avuto sei chiare occasioni da gol, per cui ci sono delle giornate in cui crei occasioni incredibili e non fai gol. E il calcio dice che poi le paghi. L’Inter è creata per vincere e noi per salvarci, ma abbiamo giocato la miglior partita dell’anno. La prestazione ci dà consapevolezza».

POCO CINICHE – «Dobbiamo allenare meglio le conclusioni. Sbagliare una volta ci sta, sei no. Sta a me migliorare le ragazze, devo aiutarle a essere più fredde sotto porta. Nessuno ha mai creato sei occasioni contro l’Inter. C’è amarezza, ma anche consapevolezza».

SALVEZZA – «È una bella Samp, giochiamo bene. La salvezza è lontana, abbiamo pochi punti e speriamo di farli velocemente. Ogni tanto nella vita perdere fa bene, se poi succede contro un top club può accadere».

