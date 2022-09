Allenamento Sampdoria: programma di lavoro differenziato per Ferrari. Out anche Colley, Murillo, Winks, Quagliarella, De Luca e Trimboli

Un solo allenamento nel giorno del doppio per la Sampdoria. Rispetto al previsto, dopo un’intensa sessione mattutina a base di forza e tattica sul campo, Marco Giampaolo e staff hanno annullato la seduta pomeridiana dando appuntamento ai blucerchiati direttamente a domani, giovedì, quando la squadra si ritroverà nuovamente al mattino.

Per quanto riguarda i singoli, lavori in piscina per Omar Colley (postumi della botta al ginocchio destro subita domenica a Verona) e Jeison Murillo (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra); Alex Ferrari ha svolto una seduta differenziata, mentre Fabio Quagliarella ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un fastidio alla schiena. Percorsi specifici sul campo per Simone Trimboli e in palestra per Harry Winks. Prosegue infine il proprio iter riabilitativo Manuel De Luca.

