Senza più vincoli dagli arresti domiciliari, Massimo Ferrero potrebbe anche tornare a Genova ma sulla Sampdoria non ha più poteri.

La comprensibile paura dei tifosi della Sampdoria all’idea di un ritorno di Massimo Ferrero a Genova ha smobilitato, nella serata di ieri, più di duecento blucerchiati che sotto l’AC Hotel hanno lasciato un messaggio all’ex presidente: «A Genova non ti vogliamo… Infame». Il suo ritorno in blucerchiato è da escludere visto che permangono le interdizioni a ricoprire incarichi dirigenziali per l’ex Presidente.

