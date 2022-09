Harry Winks scalpita per tornare a disposizione della Sampdoria: ecco quando potrebbe esserci l’inglese

Marco Giampaolo attende il ritorno dei nazionali per iniziare a preparare la sfida contro il Monza. Il tecnico della Sampdoria potrebbe avere a disposizione anche Harry Winks per il match salvezza tra le mura del Ferraris. Il centrocampista inglese ha fatto gli straordinari a Bogliasco per essere presente.

Nella giornata di ieri Winks è salito al campo di allenamento per una nuova seduta sotto l’occhio vigile del riabilitatore Borino. Le condizioni della caviglia sinistra sono nettamente migliorate, l’inglese non accusa più il fastidio iniziale e punta alla prima convocazione ufficiale in blucerchiato.

