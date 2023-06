La Sampdoria e Fabio Grosso non hanno trovato l’accordo per firmare il contratto. Ora per la panchina blucerchiata c’è Francesco Farioli

La Sampdoria e Fabio Grosso non hanno trovato l’accordo per firmare il contratto. È arrivata, quindi, una fumata nera e la società genovese ha deciso di puntare su altri profili

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ora per la panchina blucerchiata c’è Francesco Farioli, ex allenatore dell’Alanyaspor, con Andrea Pirlo come alternativa.

