Sampdoria, Giampaolo: “Contento ma preoccupato per Gabbiadini. Sensi mi è piaciuto”

Una vittoria netta, inequivocabile nel punteggio, quella della Sampdoria contro il Sassuolo. Ecco cosa ne pensa il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ai microfoni di DZAN. “Sono contento per la vittoria, ci serviva contro una squadra forte e ora vado a casa con il pensiero Gabbiadini e spero non sia nulla di grave. Alla vigilia ho detto che le partite si vincono con gli attaccanti e spero non ne avremo uno in meno. Sono stato fortunato, i quattro difensori li ho allenati e mi conoscevano come Rincon e Candreva e non ho dovuto ricominciare da capo. La partita mi è piaciuta molto”.

Ha parlato con Gabbiadini? “Si si, ci ho parlato però portava un tutore e spero non si nulla”. Sulla posizione di Sensi: “Sensi mi è piaciuto molto, il gioco lo vede prima degli altri. Mi è piaciuto un casino, non posso farlo giocare mezzala perchè disperderei le sue energie fisiche e gli ho ricavato quel pezzo di campo. Sa dove giocare, quando, dove. In passato aveva già giocato lì. Ne ha beneficiato Caputo, sono contento della prestazione di tutti i calciatori”. Quanto è soddisfatto della prestazione? “Il 4-0 è anche troppo rotondo, la Sampdoria ha fatto bene e ci ha messo tante cose che non è solo il palleggio ma anche lo spirito. Il Sassuolo ha grandi palleggiatori, se non sei bravo e compatto davanti è pericoloso. Avevamo bisogno più di loro”.