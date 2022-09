Sampdoria, dallo Spezia allo Spezia nel giro di otto mesi: il ko nel derby di ieri sera sancisce il divorzio da Giampaolo?

Due sconfitte per mano dello Spezia in otto mesi. La prima datata 23 gennaio 2022, la seconda 17 settembre. In panchina Thiago Motta e Luca Gotti per gli avversari. Marco Giampaolo per la Sampdoria. Risultati al triplice fischio finale 1-0 e 2-1 per i padroni di casa. Modulo utilizzato dalla Sampdoria a gennaio? 4-3-1-2. In campo Antonio Candreva trequartista dietro le due punte Manolo Gabbiadini e Francesco Caputo. Gol fatti? Zero. Sistema di gioco usato nella gara di ieri? 4-1-4-1 (quello sul quale ha lavorato in ritiro). Gol fatti? Uno. Per mano di Sabiri. Si chiuderà così il ciclo di Giampaolo alla Sampdoria La vera domanda è un’altra: ma si è mai aperto un secondo ciclo con Giampaolo?

L’articolo Sampdoria, Giampaolo dallo Spezia allo Spezia: finita l’avventura proviene da Calcio News 24.

