Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine della sfida contro la Lazio ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

CALCIOMERCATO – «Mi aspetto di non avere rotture di scatole. Non voglio gente scontenta. Non voglio gente indecisa su quello che vuole fare. Io mi aspetto che la società chiarisca queste cose con i calciatori. Ne ho diversi con il mal di pancia e queste cose vanno chiarite. La forza di un gruppo è la coesione e lo spirito collettivo. La società deve fare il suo da questo punto di vista. Meno rotture di scatole ho, meglio è».

RIGORE – «Quagliarella Aureliano mi è piaciuto. Mi ha detto che andare al Var non significa dare per forza un rigore, lui si è assunto la responsabilità della sua scelta. Mi piace come risposta, è una scelta di personalità. Va bene anche se a mio discapito. La decisione? Fabio tenta di prendere la palla, l’avversario gli sta addosso. Ci può stare come no. La differenza l’ha fatta lui nell’assumersi la responsabilità».

