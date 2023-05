Sampdoria: Stankovic medita le dimissioni dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in caso di addio la coppia Palombo-Tufano pronti a prenderne il posto

Dejan Stankovic sta meditando l’addio alla Sampdoria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, decisiva la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. Dopo la partita ha infatti dichiarato: «Ho pensato che se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Io almeno ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Il 5-0 è mia responsabilità, giusto discuterne».

In caso di dimissioni del tecnico serbo, i blucerchiati hanno individuato nella coppia Palombo-Tufano i sostituti.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG