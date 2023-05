Udinese-Napoli, nuova possibile richiesta di modifica di orario per il match: se ne discute con il presidente De Laurentiis

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Udinese-Napoli di giovedì potrebbe essere anticipata di due ore per consentire il montaggio di maxi-schermi al Maradona e dare poi il via alla festa per la gara che potrebbe consegnare lo Scudetto agli azzurri.

De Laurentiis ne discute con il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba, ma dopo le tante polemiche per il rinvio della sfida con la Salernitana non è detto che si riesca a rinviare anche questa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG