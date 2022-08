Ecco le probabili formazioni di Sampdoria – Juventus, i bianconeri sono decimati per la trasferta contro i blucerchiati.

Max Allegri per la sua Juventus deve fare i conti con i moltissimi assenti, ultimi di questa lista Angel Di Maria e Leonardo Bonucci, quest’ultimo va in panchina. In porta ci sarà Perin che sostituisce ancora l’infortunato Szczesny. Difesa con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Nel mezzo come centrali Bremer e Gatti, anche se Rugani resta in lizza. Centrocampo che vede il ritorno da titolare di Rabiot, con McKennie e Locatelli. Zakaria parte dalla panchina non in perfette condizioni fisiche.

Panchine anche per Miretti, Rovella e Fagioli. Davanti Cuadrado sostituisce a destra Angel Di Maria, mentre a sinistra debutta da titolare Kostic che farà staffetta con Kean a partita in corso. Davanti ovviamente Dusan Vlahovic.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

Giampaolo ha una Sampdoria ridimensionata da un mercato di transizione. La formazione dovrebbe essere Audero in porta, Bereszynski terzino destro e Augello a sinistra. Nel mezzo centrali difensivi Ferrari e Colley. Vieira e Rincon mediani, esterni Sabiri e Leris. Davanti Djuricic accompagna Caputo.

