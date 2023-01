La Fiorentina ha proposto alla Sampdoria il cartellino di Marco Benassi, centrocampista di proprietà del club viola

Proseguono i contatti tra Sampdoria e Fiorentina per il calciomercato. I due club sono infatti in contatto per la cessione di Abdelhamid Sabiri. Per arrivare al marocchino, il club viola ha proposto il cartellino di Marco Benassi come contropartita.

Un’opzione che non scalda la dirigenza blucerchiata, volenterosa di realizzare una plusvalenza importante con l’ex Ascoli per sistemare il bilancio. Gli obiettivi di mercato, al momento, sono altri.

L’articolo Sampdoria, la Fiorentina propone Benassi: la risposta proviene da Calcio News 24.

