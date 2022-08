Le parole di Marco Lanna prima di Juve Sampdoria: «Dobbiamo limitare gli errori e pensare alle cose buone fatte con l’Atalanta»

Marco Lanna ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara tra Juve e Sampdoria. Di seguito le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Credo che la Sampdoria debba pensare alla parte positiva della partita contro l’Atalanta e come contro l’Atalanta non bisogna sbagliare niente. Limitare gli errori. Fare la gara di sabato scorso. Abbiamo messo in difficoltà una squadra giocare bene contro il Milan. Credo che quando giochi una partita contro la Juventus gli stimoli e la voglia li hai».

