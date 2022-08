Il presidente della Sampdoria, Lanna, parla delle sue ipotetiche dimissioni: «Non potrei pensare ad un gesto così in un momento come questo»

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sulle voci riguardo alle sue dimissioni.

«Ci sono momenti in cui pensi a volte che qualche messaggio bisogna lanciarlo. Diciamo che ero molto arrabbiato, mettiamola così. É un pensiero che mi ha sfiorato ma in maniera leggera. Non potrei mai pensare ad un gesto così in un momento come questo. Non l’avrei mai fatto. É stata una forte arrabbiatura ma mi sono fermato lì».

