Il presidente della Sampdoria Marco Lanna parla della difficile situazione societaria alla vigilia dell’inizio del campionato.

Marco Lanna in conferenza stampa ha confidato le sue speranze per le prime gare della stagione. “Grazie a tutte le azioni messe in atto precedentemente dal cda siamo riusciti a iscriverci al campionato, a ottenere la licenza Uefa ad aprile. Io la faccio semplice ma è stato un lavoro duro. Il 30 giugno il nostro mandato poteva ritenersi concluso. Con grande senso di responsabilità e un mercato davanti, abbiamo voluto continuare tutti insieme”.

“È stata una scelta condivisa quella di lavorare per la Sampdoria, assumendoci anche dei rischi. Navighiamo in un mare pieno di mine, stiamo veramente cercando di fare tutto il possibile perché la Sampdoria possa andare avanti e la cessione venga portata a termine. Riguardo la cessione del club sono preoccupato che tutta questa mediaticità intorno ai vari soggetti possa danneggiare la Sampdoria. Non vorrei che alcuni acquirenti si allontanassero. Penso che già sabato già vedremo una buona Sampdoria. A inizio stagione i valori si possono pareggiare e mi aspetto una buona partenza dal punto di vista del gioco. Partire bene sarebbe importante perché può dare entusiasmo e fare da volano. La nostra rosa è di buon livello“.

