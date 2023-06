Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito

Marco Lanna ha parlato della situazione della Sampdoria al Sampdoria Club Pra Palmaro.

PAROLE – «Lunedì sera un pezzo è stato fatto, abbastanza importante. Però fino a quando non ci iscriviamo al campionato sono ancora prudente. Per carattere. Non voglio festeggiare nulla. La strada è quella giusta, andiamo avanti. Si lavorerà anche nel weekend, bisogna correre. Spero poi che le notizie arrivino presto, quelle positive e definitive. E organizzeremo una festa».

