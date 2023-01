Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato della difficile situazione societaria dei blucerchiati. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a calciomercato.it.

AIUTO – «È un momento difficile. Se ne esce solamente se arriverà qualcuno che ci darà una mano, in questo momento non riusciamo più ad andare avanti con le nostre forze e gli appoggi finanziari esterni non bastano più. C’è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà, che spero che nei prossimi giorni arrivi, perché obiettivamente non la vedo troppo lunga».

OTTIMISMO – «Si, voglio essere ottimista. Siamo qua perché stiamo lottando ancora per trovare delle soluzioni, questo mi porta a pensare bene. Abbiamo tirato lungo con questo CdA, potevamo tranquillamente lasciare la carica a giugno, perché noi il nostro incarico lo avevamo terminato. Era quello di portare la Sampdoria a giugno salvi e iscritti al campionato. Siamo voluti rimanere per accompagnare verso la cessione che non è avvenuta ancora e, ora che i tempi stringono, spero che tutte le forze in gioco riescano a trovare una soluzione».

