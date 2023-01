Eric Cantona, ex giocatore, ha parlato della scelta di Cristiano Ronaldo di trasferirsi in Arabia all’Al-Nassr

Eric Cantona, ex giocatore, ha parlato a Marca della scelta di Cristiano Ronaldo di trasferirsi in Arabia.

PAROLE – «Ci sono due tipi di veterani: quello che vuole giocare tutte le partite perché pensa ancora di avere 25 anni e quello che si rende conto di non avere 25 anni ed è qui per aiutare i giovani calciatori, sa che non giocherà tutte le partite, ma è consapevole che avrà il suo momento. Ci sono giocatori che aiutano i nuovi: Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, Ryan Giggs o lo stesso Maldini quando era al Milan. Dovrebbe accettare la situazione: ‘Va bene, non ho 25 anni, non posso giocare sempre, ma io aiuterò i giovani e accetterò la mia situazione. Non posso correre veloce come quando avevo 30 anni, devo accettarlo. Così come morirò un giorno. È dura ma dobbiamo accettarlo. La fine di una gara è come morire, ma bisogna inizia qualcos’altro. E prima di morire, stai invecchiando e devi accettare che stai invecchiando. Non puoi fare le cose che facevi prima».

