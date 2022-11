Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato in merito al momento della squadra con Stankovic in panchina

PAROLE – «Ringrazio i tifosi per quanto stanno facendo, gli chiedo un ultimo sforzo per una gara cruciale. Dejan? Non credo abbia nessuna intenzione di dimettersi. È un combattente, lotta sempre, è un uomo diretto, onesto, quelle sono frasi a caldo dopo una gara dura e l’espulsione. Crediamo in lui, il momento è duro ma dobbiamo uscirne tutti assieme, con lui. Ha il massimo appoggio, dobbiamo solo essere compatti per il Lecce. Lui sa che c’è una sosta in cui fare le valutazioni e recuperare energie mentali, fisiche, un ritiro per presentarsi a gennaio in modo diverso. E con i nostri limiti cercheremo di rinforzarci».

