Nicola Legrottaglie, head of performance della Sampdoria, ha parlato durante la presentazione del calendario della B del mercato e di Bonucci. Le sue dichiarazioni:

BONUCCI – «Ad oggi non mi sento di dire che Bonucci verrà alla Sampdoria. Se poi accadrà qualcosa del genere vedremo. Valuteremo tutte le opzioni, le soluzioni, che rientrano nel nostro budget. Che dobbiamo e vogliamo rispettare».

CESSIONI – «La legge del mercato vuole che per prendere devi dare qualcosa. Sicuramente non svenderemo nessuno. Ci sono giocatori da Serie A che non regaleremo: troveremo le soluzioni migliori».

