Morten Thorsby, ex difensore della Sampdoria, ha parlato a Sampdorianews.net.

PAROLE – «Eravamo amici quando giocavamo insieme all’Heerenveen. Come la Sampdoria anche l’Heerenveen è sempre stato un club con grandi attaccanti. Avevo già detto due anni fa che avrebbe dovuto venire alla Samp quando scelse l’Atalanta. Sono contento che sia finalmente arrivato. È il tipico attaccante di scuola olandese: forte tecnicamente, calcia di sinistro come con il destro, tira benissimo con entrambi i piedi. Se trova la posizione può veramente fare bene. Ha tutto per diventare un grande attaccante».

L’articolo Sampdoria, l’ex Thorsby elogia Lammers: «Ha tutto per diventare un grande attaccante» proviene da Calcio News 24.

