Giudice Sportivo Serie A: due giornate di squalifica a Marco Giampaolo dopo l’espulsione contro il Milan: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha punito in maniera molto dura Marco Giampaolo dopo gli insulti rivolti all’arbitro Michael Fabbri nel match tra Sampdoria e Milan. Il tecnico blucerchiato ed ex rossonero è stato squalificato per due turni e salterà le partite contro Spezia e Monza.

COMUNICATO UFFICIALE – «Ammonizione (prima sanzione); per avere inoltre, al 52′ del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di gioco».

The post Sampdoria-Milan, mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Giampaolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG