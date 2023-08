Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il SudTirol

Domani in Coppa Italia ci sarà il debutto ufficiale di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria contro il SudTirol. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Vogliamo vincere. Per me sarà la prima ufficiale e c’è voglia di confrontarsi con una squadra che lo scorso anno ha fatto bene. Bisoli da allenatore è come da giocatore, si fa fatica a giocargli contro: la sua squadra difende bene e concede pochi spazi».

FORMAZIONE – «Siamo in frase di costruzione, nell’ultimo periodo sono arrivati giocatori nuovi e abbiamo bisogno di tempo in vista del campionato. Sono fiducioso, tutti hanno fatto un gran lavoro senza mai lamentarsi e sono molto contento. Stiamo cercando di colmare le mancanze che abbiamo, non abbiamo obiettivi fissi e siamo d’accordo con la società su dove operare».

