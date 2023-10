Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai blucerchiati contro il Cosenza

Andrea Pirlo ha parlato al termine della vittoria della Sampdoria contro il Cosenza 2-0. Di seguito le sue parole.

PIRLO – «Il Cosenza ha fatto la sua partita. Veniva da un momento positivo, è una squadra che gioca a calcio con individualità di spicco. Le partite si sbloccano per episodi, questa volta è capitato a noi. Cosa mi è piaciuto di più? Lo spirito dei ragazzi che si sono tolti un peso di vincere davanti ai nostri tifosi. E’ stata una liberazione perchè giocare tutte le partite con la voglia di vincere in casa ci tenevamo. C’era la giusta convinzione. in queste due settimane c’erano le sensazioni buone. Oggi giocavamo con due centrali del 2003 e un portiere del 2002. Squadra giovane non abituata a giocare con questa pressione. C’è da fare i complimenti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG