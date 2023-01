Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine della partita persa contro l’Empoli al Castellani

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a DAZN.

POLEMICHE – «Devo fare i complimenti ai ragazzi per l’ottima gara. C’è tanta rabbia e delusione per l’ennesima decisione discutibile dall’inizio dell’anno. Non abbiamo mai detto niente quando abbiamo subito torti arbitrali. C’è rabbia perché i ragazzi si stanno impegnando e vedere vanificato il lavoro da una decisione discutibile, mi dispiace tanto».

RIGORE PER LA SAMPDORIA – «Avevamo già la nostra idea, se lo conferma Marelli mi arrabbio ancora di più».

SALVEZZA – «Noi ogni partita ci giochiamo la vita. Siccome il mister sta facendo un grande lavoro, i ragazzi si stanno impegnando. Agguantiamo il pareggio, dopo altre occasioni, vanificare tutto così… Ho visto ragazzi avviliti e arrabbiati. Se tutto ti gioca contro diventa complesso».

